Самое крупное предприятие Прибалтики по производству удобрений Achema прекращает работу из-за цен на газ

Пресс-служба компании Achema, владельца предприятия по выпуску удобрений, заявила о приостановке работы завода из-за увеличения цен на газ.

Это крупнейшее предприятие в странах Балтии, выпускающее такую продукцию. Возобновить работу завода планируется к окончанию зимнего сезона.

На данный момент прекращено производство аммониака – основного сырья для выпуска удобрений.

Вместе с тем подразделения, производящие смоляной вар и аммиачную селитру, продолжают работать.