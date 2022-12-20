Самое крупное предприятие Прибалтики по производству удобрений Achema прекращает работу из-за цен на газ
2022-12-20 00:15
Пресс-служба компании Achema, владельца предприятия по выпуску удобрений, заявила о приостановке работы завода из-за увеличения цен на газ.
Это крупнейшее предприятие в странах Балтии, выпускающее такую продукцию. Возобновить работу завода планируется к окончанию зимнего сезона.
На данный момент прекращено производство аммониака – основного сырья для выпуска удобрений.
Вместе с тем подразделения, производящие смоляной вар и аммиачную селитру, продолжают работать.
Опубликовано: Светлана Репина