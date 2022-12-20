Для чего нужно есть сало мужчинам и женщинам и какой от него может быть вред

Вокруг сала постоянно возникают вопросы: полезно оно или вредно, так ли оно необходимо в рационе или лучше вообще его исключить из меню. Специалисты помогли разобраться и дали полезные советы.

Разновидностей сала очень много, есть свиное, конское, баранье, говяжье, сало бывает с мясной прослойкой и без нее. Заготавливают продукт с помощью соления, копчения, тушения, варки, сало топят, жарят, едят в сыром виде.

Продукт очень калорийный - в 100 г соленого сала 800-820 ккал. Но кроме калорий там присутствуют витамины (А, Е, D), каротин, ретинол, токоферол, микро- и макроэлементы: селен, медь, железо, натрий, цинк, калий, фосфор, марганец, кальций.

Польза

Арахидоновая кислота помогает бороться с вирусами, укрепляет иммунитет. Другие кислоты выводят токсины, нормализуют холестерин. Антиоксиданты нужны для профилактики опухолей. Специалисты рекомендуют есть сало для предупреждения коронавируса.

Мужчинам

В сале с прослойкой много белка, что позволяет растить мышечную массу. Также оно помогает с похмелья. А если закусывать салом, то опьянение наступит не так быстро. У мужчин продукт стимулирует сексуальное желание и укрепляет потенцию. Кусочек сала будет полезен при усиленных умственных и физических нагрузках.

Женщинам

Сало помогает сберечь молодость и свежесть кожи, волос. При беременности продукт способствует хорошему развитию плода. Сало насыщает организм витаминами, минералами, помогает держать вес в норме (при умеренных дозах), потому что дает длительное ощущение сытости.

Вред

Сало нельзя при хроническом панкреатите, холецистите, болезнях печени, желчного пузыря, нарушениях холестиринового обмена. Лучше отказаться от этого продукта людям с ожирением, атеросклерозом. Проблемы в основном возникают у тех, кто есть сало в больших дозах.