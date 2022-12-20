Путин завершил визит в Беларусь, отправившись в аэропорт с Лукашенко

Александр Лукашенко проводил Владимира Путина, завершившего свой официальный визит в Беларусь.

Пресс-служба Александра Лукашенко уведомляет, что Владимир Путин отправился в минский аэропорт в сопровождении белорусского президента, который решил лично проводить своего российского коллегу, завершившего визит в Беларусь. Известно, что Лукашенко и Путин прибыли к трапу самолёта на автомобиле "Аурус" из личной резиденции президента РБ в Острошицком городке.

По данным Telegram-канала "Пул Первого", Владимир Путин побывал дома у Александра Лукашенко, где политики вместе поужинали и продолжили переговоры в неформальной обстановке.