В холодное время года нужно контролировать несколько показателей здоровья

Отклонение хотя бы одного из них от нормы свидетельствует о развитии болезни.

В то время, когда начинают бушевать разные вирусы, важно внимательно относиться к своему организму.

Ряд показателей можно контролировать самостоятельно, не прибегая к помощи медиков.

Артериальное давление в норме должно составлять от 90/60 мм ртутного столба до 120/80 мм ртутного столба. Все, что меньше или больше, представляет опасность для здоровья.

Норма частоты сердечных сокращений, или пульса, - от 60 до 100 ударов в минуту.

Температура тела должна колебаться в диапазоне от 36,5 до 37,2 градуса Цельсия.

Частота дыхания здорового человека составляет от 12 до 16 вдохов в минуту.

А норма насыщения легких кислородом составляет 90-100%.