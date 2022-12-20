В холодное время года нужно контролировать несколько показателей здоровья
Отклонение хотя бы одного из них от нормы свидетельствует о развитии болезни.
В то время, когда начинают бушевать разные вирусы, важно внимательно относиться к своему организму.
Ряд показателей можно контролировать самостоятельно, не прибегая к помощи медиков.
Артериальное давление в норме должно составлять от 90/60 мм ртутного столба до 120/80 мм ртутного столба. Все, что меньше или больше, представляет опасность для здоровья.
Норма частоты сердечных сокращений, или пульса, - от 60 до 100 ударов в минуту.
Температура тела должна колебаться в диапазоне от 36,5 до 37,2 градуса Цельсия.
Частота дыхания здорового человека составляет от 12 до 16 вдохов в минуту.
А норма насыщения легких кислородом составляет 90-100%.
Опубликовано: Наталья Павлова