Daily Mail: до 2100 года на Земле может погибнуть треть всех живых организмов

Ученые Еврокомиссии и Университета Флиндерса в Австралии предупреждают, что к концу нынешнего столетия на Земле может начаться массовое вымирание живых организмов.

Такие данные были получены с помощью компьютерного моделирования, для проведения которого использовался суперкомпьютер.

Учитывалось также, что вымирание одних видов может способствовать исчезновению других.

Ученые уточняют, что в случае вымирания видов, которые являются добычей для хищников, последним также грозит исчезновение.