Прайс: США не верят словам Путина о нежелании России поглощать Беларусь

Сотрудник Госдепа Нед Прайс утверждают, что в Белом доме не доверяют словам Владимира Путина о нежелании Москвы поглощать белорусскую республику.

Во вторник госсекретарь Соединённых Штатов Нед Прайс прокомментировал недавнее высказывание Владимира Путина о нежелании России поглощать Беларусь. Прайс утверждают, что в Вашингтоне относятся с иронией к новому заявление Путина, поскольку в Белом доме считают, что российские войска пытаются захватить Украину.

В ходе рабочей поездки в Беларусь Владимир Путин публично заявил, что Россия не намерена поглощать другие государства, поскольку это не соответствует интересам Москвы.