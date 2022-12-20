Госдеп: США могут усилить санкционное давление на Беларусь

Сотрудник американского Госдепа Нед Прайс уверен, что Вашингтон может ужесточить санкции в отношении Минска.

20 декабря работник Государственного департамента США Нед Прайс провёл очередной вечерний брифинг, в рамках которого сообщил, что американское правительство может усилить давление на власти Беларуси в случае, если Александр Лукашенко примет решение об участии белорусских военных в российской спецоперации на территории Украины.

При этом Прайс заверил, что разведывательные службы Соединённых Штатов внимательно следят за обстановкой в Беларуси и готовы предоставить отчёт в случае её изменения.