Аллергию на домашнюю пыль можно победить порядком в доме

Для этого нужно изменить подход к чистоте и заменить обычный пылесос на моющий.

Бытовая пыль всегда присутствует в жизни людей.

Она представляет собой мельчайшие частицы бумаги, остатков пищи, насекомых, растений, текстильных волокон, волос и кожи человека и домашних питомцев.

Неправильно работающая иммунная система провоцирует увеличенный синтез гистамина, в результате чего возникает аллергическая реакция.

Она проявляется так же, как начальные стадии ОРВИ.

Чтобы максимально уменьшить проявления аллергии на пыль, нужно изменить подход к чистоте и обустройству дома.

В первую очередь нужно убрать все вещи, собирающие пыль: ковры, текстиль, мягкую мебель.

Перьевые подушки и пуховы одеяла необходимо заменить на гипоаллергенные.

Полотенца и постельное белье должно стираться как минимум раз в неделю при температуре +70...+90 градусов.

Важно проводить ежедневную влажную уборку в доме.

Пылесос моющий или с водяным фильтром принесет гораздо больше пользы, чем обычный.

А если все-таки аллергия на пыль разбушевалась, придется принимать антиаллергические лекарства.