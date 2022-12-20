Аллергию на домашнюю пыль можно победить порядком в доме
Для этого нужно изменить подход к чистоте и заменить обычный пылесос на моющий.
Бытовая пыль всегда присутствует в жизни людей.
Она представляет собой мельчайшие частицы бумаги, остатков пищи, насекомых, растений, текстильных волокон, волос и кожи человека и домашних питомцев.
Неправильно работающая иммунная система провоцирует увеличенный синтез гистамина, в результате чего возникает аллергическая реакция.
Она проявляется так же, как начальные стадии ОРВИ.
Чтобы максимально уменьшить проявления аллергии на пыль, нужно изменить подход к чистоте и обустройству дома.
В первую очередь нужно убрать все вещи, собирающие пыль: ковры, текстиль, мягкую мебель.
Перьевые подушки и пуховы одеяла необходимо заменить на гипоаллергенные.
Полотенца и постельное белье должно стираться как минимум раз в неделю при температуре +70...+90 градусов.
Важно проводить ежедневную влажную уборку в доме.
Пылесос моющий или с водяным фильтром принесет гораздо больше пользы, чем обычный.
А если все-таки аллергия на пыль разбушевалась, придется принимать антиаллергические лекарства.
Опубликовано: Наталья Павлова