Ветеран морской пехоты США Канчиан указал на уязвимость ЗРК Patriot

Ветеран американской морской пехоты Марк Канчиан в интервью Daily Mail рассказал об уязвимости ЗРК Patriot.

По его словам, главной проблемой такого оружия является очень высокая цена. Так, сама установка стоит порядка 10 млн долларов, а каждая ракета к ней – около 4 млн долларов.

Канчина считает, что у ВСУ могут возникнуть сложности с использованием Patriot, поскольку для обслуживания каждой батареи нужно около 90 квалифицированных специалистов.

Поскольку американцы не хотят ехать на Украину, то ВСУ придется организовать обучение своих военных, а это займет много времени.