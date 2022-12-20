Небензя опроверг обвинения в адрес России по поводу использования иранских беспилотников

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России по поводу использования иранских беспилотников на Украине являются надуманными.

По его словам, эту тему активно раскручивает Запад, хотя она не имеет отношения к возобновлению ядерной сделки с Ираном.

Ранее глава ЦРУ США Уильям Бернс выразил обеспокоенность по поводу активизации российско-иранского сотрудничества.

Тем временем в Иране заявили, что украинская сторона не смогла представить доказательства использования Россией иранских БПЛА в боевых действиях.