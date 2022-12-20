Седина в волосах не всегда связана со старостью

Сильный стресс может заставить человека поседеть буквально за считанные часы.

Появление седины вызывают клетки, которые отвечают за синтез меланина - меланоциты.

Меланин отвечает за пигментацию в организме, но с возрастом его образование замедляется, и человек седеет.

Однако седина связана не только со взрослением: есть другие причины, вызывающие ее появление.

Человек седеет из-за несбалансированного питания, острой нехватки в организме важных витаминов и минералов.

На поседение оказывают большое влияние хронические заболевания, наследственность, сбои в работе эндокринной системы, гормональные нарушения, злоупотребление алкоголем, наркотики.

Стресс - это сильнейший фактор разрушения меланоцитов, поэтому нервную систему обязательно нужно держать в порядке.