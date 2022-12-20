Ученые установили, у кого похмельный синдром протекает тяжелее

Самочувствие после хороших посиделок не у всех одинаково плохое, кто-то буквально умирает, а кому-то все ни по чем. Причем количество выпитого не является решающим фактором.

Не так важно, сколько пьет человек, есть и другие факторы, влияющие на степень тяжести похмелья.

Ученые выяснили, что люди с определенной разновидностью гена ALDH2 испытывают более тяжелое похмелье. Влияние оказывают также возраст и пол человека.

После онлайн-опроса 761 голландца специалисты узнали, что с возрастом похмельный синдром переносится легче, несмотря на количество выпитого.

Женщины и мужчины по-разному реагируют на бурную ночь утром. У мужчин в возрасте 18-25 лет было более тяжелое похмелье, чем у женщин этого же возраста.

На посталкогольное состояние влияют психологические факторы: депрессия, стресс, тревожность, характеристики личности.

Неврастеники больше страдают от похмелья, тревога и пессимизм, накопленный стресс тоже усиливают степень страданий.

Люди, которые сами решают свои проблемы (отрицая или игнорируя их), наутро после неумеренных алкогольных возлияний чувствуют себя очень плохо.

Типичные симптомы похмелья: тошнота, рвота, слабость, диарея, головокружение, светобоязнь, головная боль, сухость во рту, эмоциональная нестабильность.

Продолжительность синдрома - 8-24 часа.

Не стоит путать похмелье с абстинентным синдромом. В первом случае это итог алкогольного отравления. Во втором - происходит нечто похожее на "ломку" наркомана, который страдает от отсутствия дозы.