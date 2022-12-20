Андрей Григорьев-Аполлонов из «Иванушек» хочет отвоевать у бывшей жены младшего сына

Певец заявил, что приложит к этому все свои усилия. Старший сын остался с отцом после развода.

Рыжий солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов хочет забрать у бывшей жены Марины младшего 14-летнего сына Артемия.

Старший сын певца, 18-летний Ваня, остался жить с отцом после развода родителей.

Григорьев-Аполлонов признается, что ему нужно было настоять на возможности жить с младшим сыном сразу же после развода, но тогда он этого не сделал и хочет наверстать упущенное.

Бывшая супруга исполнителя вышла замуж во второй раз за баскетболиста Андрея Зубкова, и в этом браке родила еще двоих детей.

Андрей гордится обоими своими сыновьями, которые занимаются хоккеем и подают большие надежды в этом виде спорта.

Он надеется снова объединить братьев под одной крышей и обещает побороться за право опекунства над младшим.