Американская компания Chevron не собирается прекращать прокачку нефти через территорию России

Глава совета директоров американской компании Chevron Майк Вирт заявил, что корпорация продолжит перекачку нефти из Казахстана через территорию России.

Речь идет о прокачке по системе Каспийского трубопроводного консорциума. Вирт назвал Казахстан важной страной для энергетического рынка и крупным производителем энергоносителей.

По его словам, от таких поставок нефти зависят потребители во многих странах мира, поэтому прекращать прокачку не планируется.

Ранее Россия пообещала ответ на установление Западом полтока цен на нефть, а накануне – еще и на ведение ценовых ограничений на газ.