Блинкен собирается обсудить российскую спецоперацию во время поездки в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время предстоящей поездки в Китай он планирует обсудить российскую спецоперацию на Украине.

Визит Блинкена в КНР запланирован на начало следующего года. О включении вопроса спецоперации в повестку рассказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он напомнил, что вопрос о возможной угрозе Украине со стороны РФ обсуждался Вашингтоном и Пекином еще до начала спецоперации.

Ранее в США заявили, что готовы усилить давление на Беларусь, если будут зафиксированы факты помощи России в проведении спецоперации.