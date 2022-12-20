Иравани: Иран имеет право передавать своё оружие другим странам

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани утверждает, что Тегеран вправе передавать собственные вооружения любым третьим сторонам.

Во вторник постоянный иранский представитель в Организации объединённых наций Амир Саид Иравани публично заявил, что Тегеран имеет право на передачу своего вооружения другим государствам, поскольку оружейное эмбарго было снято с Ирана ещё 18 октября 2020 года.

Также Иравани напомнил, что решение Совета безопасности ООН №2231 не запрещает Ирану передавать оружие, которое не способно нести ядерную боевую часть. Амир Саид Иравани подчёркивает, что иранские войска никогда не передавали подобные вооружения России, а поставленные Москве в малом количестве беспилотники Ирана не используются в конфликте на территории Украины.

Тажке Иравани отметил, что Тегеран передал России небольшую партию ударных дронов ещё до начала специальной военной операции, ввиду чего антииранская кампания зарубежных СМИ должна немедленно прекратиться.