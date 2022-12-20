Иравани: Иран имеет право передавать своё оружие другим странам
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани утверждает, что Тегеран вправе передавать собственные вооружения любым третьим сторонам.
Во вторник постоянный иранский представитель в Организации объединённых наций Амир Саид Иравани публично заявил, что Тегеран имеет право на передачу своего вооружения другим государствам, поскольку оружейное эмбарго было снято с Ирана ещё 18 октября 2020 года.
Также Иравани напомнил, что решение Совета безопасности ООН №2231 не запрещает Ирану передавать оружие, которое не способно нести ядерную боевую часть. Амир Саид Иравани подчёркивает, что иранские войска никогда не передавали подобные вооружения России, а поставленные Москве в малом количестве беспилотники Ирана не используются в конфликте на территории Украины.
Тажке Иравани отметил, что Тегеран передал России небольшую партию ударных дронов ещё до начала специальной военной операции, ввиду чего антииранская кампания зарубежных СМИ должна немедленно прекратиться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей