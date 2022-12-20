Небензя попросил ООН не вести расследование поставок дронов из Ирана в РФ

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал лидеров организации отказаться от идеи расследования поставок иранских вооружений российским войскам.

20 декабря постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя публично обратился к главам ведомства с призывом не начинать расследование по резолюции ООН №2231, запрещавшей Ирану передавать собственные вооружения третьим странам. По мнению Небензи, страны коллективного Запада сознательно давят на ООН с целью дискредитировать Москву и Тегеран.

Также иранский постпред в Организации Амир Саид Иравани утверждает, что Тегеран давно вышел из-под действия резолюции №2231 и имеет право на передачу своего оружия другой стране, если оно не ядерное.