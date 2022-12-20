AP: Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловнии ещё одной женщины

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был признан виновным в ещё одном эпизоде совершения насильственных действий сексуального характера по отношению к девушке.

20 декабря газета The Associated Press опубликовала сведения о том, что американский суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в ещё одном эпизоде изнасилования женщины. Известно, что редь идёт о насильственных действиях сексуального характера в отношении модели из Италии, а преступление было совершено Вайнштейном в 2013 году.

Характерно, что присяжные пока не вынесли свой вердикт по ещё двум предполагаемым жертвам Харви Вайнштейна, среди которых фигурирует жена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома Дженнифер.