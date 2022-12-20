Правительства Германии и Польши обратились с к российской корпорации "Транснефть" с заявкой на предоставление энергоресурсов по трубопроводу.

Утром 20 ноября пресс-служба российского газотранспортного оператора "Транснефть" сообщила, что администрации Берлина и Варшавы подали официальные заявки с просьбой о прокачке нефти по трубопроводу "Дружба" в 2023 году. Характерно, что ранее власти Польши и Германии публично отказались использовать российские нефтепродукты из-за собственных санкций.

Также канцлер ФРГ Олоф Шольц сообщал о намерении Германии сократить до нуля потребление Берлином любых энергоресурсов, произведённых или поставленных Россией.