Сестра Кем Чен Ына анонсировала демонстрацию возможностей ракет КНДР

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына утверждает, что в скором времени мировая общественность сможет оценить способности ракет Северной Кореи.

Утром вторника сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон публично заявила, что в ближайшее время все критики оборонной промышленности КНДР получат возможность убедиться в эффективности ракет, производимых северокорейскими инженерами. По данным Ким Ё Чжон, западные СМИ осознанно запустила кампанию по дискредитации вооружений Северной Кореи.

Также Ким Ё Чжон посоветовала южнокорейским соседят сконцентрироваться на поддержании собственного военного имиджа, поскольку боеприпасы Южной Кореи якобы не в состоянии преодолеть даже несколько сотен метров полёта.