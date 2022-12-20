Совмин: базовая ставка в Беларуси вырастет до 228 рублей с 1 января

В Совете министров Беларуси анонсировали подъём базовой ставки в стране с наступлением нового года.

20 декабря пресс-служба Совета министров Республики Беларусь сообщила, что белорусский премьер Роман Головченко ратифицировал постановление, которое регламентирует увеличение уровня базовой ставки в стране с 1 января 2023 года. По данным Совмина, базовая ставка в Беларуси вырастет сразу в 212 до 228 белорусских рублей.

Характерно, что именно базовая ставка является ключевым показателем при расчёте заработной платы сотрудникам, занятым в бюджетной сфере отечественного рынка труда.