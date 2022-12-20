Яйца в рационе мужчин и женщин: польза и вред, допустимая суточная доза

Самые распространенные в мире - это куриные и перепелиные яйца. Они являются недорогим и полноценным источником белка. В отдельных странах продукт считается деликатесом. Например, это относится к яйцам чаек, чибиса, гагар, кайр.

В составе яйца свыше 40 витаминов (В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н, РР) и очень много микро- и макроэлементов (калий, кальций, магний, селен, цинк, медь, железо, хлор, марганец, йод, кобальт, никель, сера, хром, фтор, молибден, натрий, бор, ванадий, олово, кремний, алюминий, фосфор).

Белок - это легко усваиваемый протеин, в желтке присутствуют жирорастворимые витамины, полиненасыщенные и мононасыщенные жирные кислоты, холин, лецитин.

Самая калорийная часть яйца - желток, он почти в 8 раз калорийнее. Углеводов в продукте практически нет.

Лютеин в желтке отвечает за остроту зрения, холин предупреждает болезнь Альцгеймера, укрепляет печень.

Ольга Шестакова, диетолог, гастроэнтеролог:

"В яйце достаточно много селена, цинка, кобальта, участвующих в антиоксидантной защите, работе иммунной и пищеварительной систем. Из витаминов наибольшую ценность в яйце представляют биотин, холин, рибофлавин и витамины Д и А"

Однако желток - богатый источник холестерина, в одном желтке больше половины суточной нормы этого вещества.

Увлекаться яйцами не стоит аллергикам, людям с кардио болезнями, атеросклерозом, панкреатитами, холециститами.

Мужчинам полезен натуральный протеин для роста мышечной массы, селен и жирорастворимые витамины улучшают качество спермы.

Женщины должны есть яйца для сохранения красивой кожи, здоровых ногтей и волос.

Детям продукт полезен для роста, улучшения работы мозга, развития памяти, укрепления костей.

В день здоровому человеку можно кушать одно яйцо в день, в идеале диетологи рекомендуют употреблять по 2-3 штуки в неделю - это с желтками.

Белков можно есть неограниченное количество.