Мигель заявил, что вычеркнул из личного алфавита Пугачеву

Танцор рассказал, что во время последней работы с Примадонной «охренел от ее поведения», и это стерло все.

Знаменитый хореограф, 40-летний продюсер в программе «Сама Меньшова» поделился разочарованием от работы с Лолитой и Пугачевой. Член жюри телепроекта «Танцы» на ТНТ сказал, что хотел бы работать с Бузовой, Zivert и Манижей.

"На «Фабрику звезд» я попал в 22 года, за плечами уже были мюзиклы «Метро», «Нотер Дам де Пари» и брошенный институт. Я воспринимал это как стартап", - поделился знаменитость..

Мигель вспомнил, как пришел на кастинг и, увидев Аллу Пугачеву, спросил: «Надо или не надо?». Певица ответила: «А чего это не надо?!». По словам хореографа, он к тому моменту был знаком с Примадонной, и она ему давала ощущение защищенности.

Танцор рассказал, что во время последней работы с Пугачевой он "охренел от ее поведения", и это стерло все, но говорить об этом не хочет.

"Она позвала меня на свой проект «Рождественские встречи». Она ужасно вела себя по отношению к коллективу, и после этого я исключил эту букву из алфавита. Не хочу конкретизировать!", - подытожил Мигель.

По словам звезды, ранее артисты относились к хореографам как к обслуге.

"Режиссерам, хореографам они диктуют: «Я себя вижу так…», потому многие проекты разваливаются. Присутствует отношение как к обслуживающему персоналу, особенно к хореографам. А вот Ольга Бузова – послушный поп-артист, восхищаюсь ее трудолюбием. Вот с ней, с Zivert, с Манижей я хотел бы поработать", - признался танцор.

Негативные воспоминания у него остались и от работы с Лолитой.