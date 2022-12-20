Селицкая назвала настоящую причину смерти Задорнова

Экстрасенс и подруга покойного сатирика Михаила Задорнова Альбина Селицкая спустя годы раскрыла настоящую причину гибели артиста.

Причиной смерти известного в РФ юмориста Михаила Задорнова стала кукла вуду, которую тому презентовали.

Такую информацию сообщила подруга покойного артиста, экстрасенс Альбина Селицкая в эфире программы "Пусть говорят" на Первом.

Селицкая убеждена, что появление опухоли головного мозга у Задорнова спровоцировала та самая кукла вуду. Ясновидящая не исключает, что внутри "злосчастного подарка" мог быть сверток с проклятьем, которое и убивало сатирика.

Селицкая считает, что такой подарок сделал Михаилу близкий человек, женщина. Если бы не это, то звезда сцены был бы до сих пор жив.