Им не страшен серый волк: наоборот, он боится этих животных

В лесу, особенно в тайге есть немало зверей, которых волки в большинстве ситуаций предпочтут обойти стороной.

В большинстве случаев одинокие и здоровые волки сторонятся людей. Но в голодное время волк или стая волков вполне могут напасть на человека. А встречи с кем серый хищник всегда старается избежать?

Даже 400-килограмовый молодой медведь представляет достаточную угрозу для волка.

С медведем скорее всего не станет связываться даже голодная стая. Потому как перспективы завалить четыре сотни килограмм мышц – крайне туманные. А вот самому стать жертвой — самые реальные.

Волки не просто сторонятся уссурийских тигров, они от них убегают. Потому как 250-колограмовый представитель кошачьих совсем не против поужинать серым хищником.

Особенно в голодный период. Волчье мясо не самое любимое блюдо у тигра, но голод - не тетка.

Любой взрослый тигр намного свирепее, быстрее и проворнее волков. Не боятся тигры ни отдельных матерых одиночек, ни целых стай лестных охотников.

Вообще любые крупные кошачьи, живущие в Евразии и Америке, способны тягаться с волками. Но обычно с одиночками.

Какая-нибудь рысь имеет все шансы если не завалить одинокого волка, то по крайней мере отбиться от него.

Однако, против стаи ни у кого из кошачьих за исключением тигра нет ни единого шанса.

Взрослый кабан массой 200-300 килограмм имеет высокие шансы не просто побороть, а убить волка-одиночку. Поэтому один волк никогда не будет связываться со взрослой особью.

Другое дело, если речь идет о стае. Три-четыре молодых волка, скорее всего, убьют и съедят даже самого свирепого кабана.

Масса взрослого самца росомахи в максимуме достигает 35 кг. Это в два раза меньше, чем масса молодого волка. Вот только это 35 килограмм чистой ярости.

Толстая шкура, длинные когти, свирепый нрав делают росомаху чрезвычайно сложной добычей. Попытка закусить росомахой для волка,вероятно, закончится печально.