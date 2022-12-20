Аэропорты Дели и других городов Индии захлебываются от потока пассажиров

Серьезность ситуации вынудила авиакомпании рекомендовать пассажирам прибывать в аэропорт за 3,5 часа до вылета.

За последние несколько недель международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели назвали «рыбным рынком» и «автобусной остановкой».

Дело в том, что бесконечные очереди стали обычным явлением не только у стоек регистрации и безопасности в аэропорту, но даже у его входных ворот. Беспорядок и неразбериха привели к тому, что многие пропустили свои рейсы.

Серьезность ситуации вынудила такие авиакомпании, как IndiGo, выпускать рекомендации, в которых пассажирам предлагается прибыть в аэропорт за 3,5 часа до вылета.

Власти аэропорта публикуют обновленную информацию о пассажирских перевозках, но это мало помогает. Жалобы пассажиров на бесхозяйственность и неэффективность работы аэропорта в конечном итоге заставили правительство сесть и обратить на это внимание.

Министр гражданской авиации Индии Джотирадитья Шиндиа Твиттере, неожиданно его посетил, чтобы проанализировать ситуацию.

Но это проблема не только Дели. Аэропорты в Мумбаи и Бангалоре тоже перегружены. В Дели наблюдался огромный всплеск пассажиров, самый высокий из которых был зарегистрирован 11 декабря, когда в него вошли 427 000 пассажиров. Это в три раза превышает среднесуточный поток за декабрь 2019 года.

Аналогичный рост пассажиропотока наблюдается и в других крупных аэропортах Индии. По словам наблюдателей, это в основном связано с поездками в конце года, особенно после спада, вызванного пандемией в 2020 и 2021 годах.

Очевидно, власти были не готовы не только с инфраструктурой, но и с недостаточно подготовленным персоналом. И технология, и персонал нуждаются в обновлении.