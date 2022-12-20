Канал Россия озвучил имена артистов, которые примут участие в Новогоднем голубом огоньке

APS
2022-12-20 09:01

Традиционно "Голубой огонек" на телеканале "Россия" зрители увидят в новогоднюю ночь. Кто из артистов порадует соотечественников своим участием в праздничном шоу?

Программа "Новогодний голубой огонек", как всегда, выйдет в эфир телеканала "России" в новогоднюю ночь.

Пресс-служба вещателя назвала имена участников праздничного концерта.

Ведущими шоу будут певец Николай Басков, ведущие Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Андрей Малахов, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Порадуют соотечественников своими композициями Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Олег Газманов и другие российские артисты.

Поздравления россиянам доверено озвучить режиссеру Карену Шахназарову, актеру Евгений Миронов и другим известным личностям.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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