Дети знаменитостей сходят с ума от богатства и славы звездных родителей
Детская психика не выдерживает обрушившейся славы, которую заслужили звездные родители своих отпрысков. Многие наследники известных личностей буквально сходят с ума от материальных благ и излишнего внимания к своей персоне.
Многие дети знаменитостей страдают от психологических проблем и пагубных привычек.
Степан Кузьмин - сын исполнителя Владимира Кузьмина, выпал из окна 18-ого этажа, пытаясь спастись от пожара, который спровоцировала незатушенная молодым человеком сигарета.
Он много пил, употреблял наркотики.
Полина Аксенова - дочь ведущей Даны Борисовой, устраивала драки с мамой, сбегала из дома, прогуливала школу.
Когда девочка стала резать себя (заниматься самоповреждением), она очутилась в психиатрической клинике.
Денис Шальных - сын актрисы Елены Яковлевой, известен татуировками в виде гробов и черепов. 80 % тела звездного наследника покрыто тату.
Он бросил институт, хотел удалить половые органы и занимался шрамированием (нанесением рисунков на тело путем травмирования кожи).
Дмитрий Егоров (сын Натальи Кустинской) умер от злоупотребления наркотиками в возрасте 32 лет.
Иван Смирнитский (наследник актера Валентина Смирнитского) умер от передозировки запрещенных веществ, когда ему было 26 лет.
Сергей Лановой (сын артистов Василия Ланового и Ирины Купченко) злоупотреблял алкоголем и сердце его не выдержало. В 37 лет наследник актеров скончался.
Опубликовано: Наталья Гончарова