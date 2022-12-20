Дети знаменитостей сходят с ума от богатства и славы звездных родителей

Детская психика не выдерживает обрушившейся славы, которую заслужили звездные родители своих отпрысков. Многие наследники известных личностей буквально сходят с ума от материальных благ и излишнего внимания к своей персоне.

Многие дети знаменитостей страдают от психологических проблем и пагубных привычек.

Степан Кузьмин - сын исполнителя Владимира Кузьмина, выпал из окна 18-ого этажа, пытаясь спастись от пожара, который спровоцировала незатушенная молодым человеком сигарета.

Он много пил, употреблял наркотики.

Полина Аксенова - дочь ведущей Даны Борисовой, устраивала драки с мамой, сбегала из дома, прогуливала школу.

Когда девочка стала резать себя (заниматься самоповреждением), она очутилась в психиатрической клинике.

Денис Шальных - сын актрисы Елены Яковлевой, известен татуировками в виде гробов и черепов. 80 % тела звездного наследника покрыто тату.

Он бросил институт, хотел удалить половые органы и занимался шрамированием (нанесением рисунков на тело путем травмирования кожи).

Дмитрий Егоров (сын Натальи Кустинской) умер от злоупотребления наркотиками в возрасте 32 лет.

Иван Смирнитский (наследник актера Валентина Смирнитского) умер от передозировки запрещенных веществ, когда ему было 26 лет.

Сергей Лановой (сын артистов Василия Ланового и Ирины Купченко) злоупотреблял алкоголем и сердце его не выдержало. В 37 лет наследник актеров скончался.