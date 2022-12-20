Внебрачная беременность и "мужское" поведение в Малайзии теперь будут наказываться по закону

Новые законы приняты в штате Теренггану. Женщины, которые носят мужскую одежду и ведут себя, как мужчины или беременеют вне брака, обязаны платить штраф или могут оказаться за решеткой.

В государстве, которым правит Парти Ислам Юго-Малайзия, принят закон о наказаниях для женщин, нарушивших правила поведения.

Наказания включают в себя штраф до 5 тыс. ринггитов (около 1130 долларов), три года тюрьмы, шесть ударов плетью. К женщине может быть применено любое наказание или их комбинация.

Наказуемые деяния: ношение мужской одежды, внебрачная беременность, любое "неженское" поведение.

Под запретом также колдовство. Государственный религиозный лидер Сатифул Бахари Мамат считает, что нововведения нужны, чтобы защитить "благополучие мусульман".

Они были приняты потому, что в предыдущих законах были прописаны меры наказания для мужчин, которые ведут себя, как женщины.

Ранее женщины могли себя вести более свободно, в том числе носить мужскую одежду, позволять себе мужские поступки.

Однако, по мнению Сатифула, в настоящее время в стране участились случаи появления лесбиянок, и это уже стало серьезной проблемой для общества.

Правительство штата собирается пресечь распространение нетрадиционной сексуальной ориентации среди населения.

Такой шаг со стороны правительства вызвал недовольство 14 правозащитных организаций.

Из заявлений правозащитников: “Законы могут оказать пагубное воздействие на женщин, молодежь, представителей ЛГБТК и других”

Правозащитные группы считают, что новые законы нарушают право на свободу выражения мнений и покушаются на равенство граждан, поддерживая дискриминацию.