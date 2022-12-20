Нарколог рассказал, как алкоголь влияет на переболевших CoViD-19

Похмельный синдром повышает свёртываемость крови, что является дополнительным фактором риска, особенно для людей, перенёсших коронавирус, рассказал врач-нарколог Евгений Рысин.

Тем, кто прошел через коронавирус, нужно опасаться похмелья даже в легкой форме. СОVID-19 влияет на тромбообразование — прижизненное формирование внутри сосудов свертков крови, препятствующих ее свободному току по кровеносной системе.

Интоксикационный синдром — причина аналогичного патологического процесса.

«Коронавирус в некоторых аспектах его действия напоминает ВИЧ. Иммунитет — это два направления деятельности организма: клеточный, то есть ответ клеток на внедрение инфекции, и гуморальный иммунитет, который обеспечивается на биохимическом уровне. После перенесённого коронавируса страдают оба компонента. Алкоголь не является лечебным фактором», — пояснил Рысин.

Большинство взрослых россиян Новый год традиционно встречают с алкоголем. Нарколог посоветовал употреблять спиртное с большой осторожностью, и особенно это касается людей, которые перенесли CoViD-19.

«В целом иммунная система на алкоголь реагирует достаточно плохо, а у людей, переболевших ковидом, иммунитет более ослабленный, поэтому дополнительная нагрузка в виде алкоголя — это достаточно опасно», — заключил Евгений Рысин.

Чтобы не страдать от утреннего похмелья, медики советуют соблюдать несколько правил. Перед застольем нужно выспаться, а потом плотно поесть.

Также нельзя смешивать алкогольные напитки, поскольку токсические вещества в разных жидкостях отличаются друг от друга.