Радиоактивная овсянка: чем оборачивались опасные эксперименты с едой

В США его провели с участием детей-сирот, добавляя им в кашу радиоактивные вещества. Многие погибли из-за лучевой болезни.

В погоне за здоровьем и стройным телом люди всегда были готовы рисковать и шли на эксперименты над собой. Это сегодня есть возможность использовать теоретические модели и иногда крыс. Ранее сами авторы проводили эксперименты с продуктами питания, а иногда даже погибали.

Как узнать, что продукт проходит по пищеводу? Добавить немного радиоактивных элементов. Именно к такому выводу пришли ученые Массачусетского университета и добавили в обычную овсянку небольшую дозу радиоактивного калия и железа.

Они тогда не понимали, что данные элементы способны привести к трагическим последствиям. Или все-таки знали?

В эксперименте участвовали несколько десятков сирот, имевших разные тяжелые заболевания. Многие погибли из-за лучевой болезни, потому что им предлагали есть буквально радиоактивную овсянку. Все ради науки.

Что будет с человеком, если начать есть вату, шарики либо веревки? На этот вопрос решил ответить ученый Чикагского университета. Фредрик Хелзел решил провести необычный эксперимент: питаться несъедобными вещами в доме.

Его рацион состоял из ваты, стальных шариков, перьев птиц, веревок. Быстрее всего из организма выходили веревки. Но Фредрик так и не заслужил официальный титул ученого, но изрядно подпортил здоровье странной и опасной диетой.

Что будет с человеком, если несколько месяцев питаться одним рисом или пить только чай? Еще один экспериментатор Макс Мошковский решил проверить, сколько человек сможет прожить на одном шлифованном рисе.

Врач питался только им на протяжении 200 суток, и подтвердил догадку, что такая диета приводит к судорогам и болям в сердце.

Примечательно, что после этого эксперимента исследователь много лет не мог избавиться от проблем со здоровьем. Аналогичные проблемы также можно получить при выборе иного, но только одного, продукта.

А король Густав Третий в XVIII веке решил проверить, что для организма вреднее: кофе или чай. Для эксперимента он выпустил двух осужденных людей при условии - они должны быть пить по нескольку чашек в день кофе или чая.

Мужчины должны были пить напитки до конца жизни. Эксперимент закончился ничем: король скончался намного раньше участников эксперимента, хотя и старлася вести здоровый образ жизни.