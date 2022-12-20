В США заявили, что Россия и Китай пытаются разобщить НАТО

Постпред США при НАТО Джулиан Смит рассказала в интервью Financial Times, что единство Альянса может быть подорвано из-за обмена стратегиями между Китаем и Россией.

Она уточнила, что в НАТО обеспокоены использованием общего инструмента этими двумя государствами.

Смит уточнила, что речь идет о так называемых «гибридных тактиках», назвав наиболее опасными факторами риски поставок энегроносителей и кибербезопасности.

Джулиан Смит отметила, что в НАТО хорошо знают о попытках разобщения и намерены бороться с ними.