В США заявили, что Россия и Китай пытаются разобщить НАТО
2022-12-20 10:38
Постпред США при НАТО Джулиан Смит рассказала в интервью Financial Times, что единство Альянса может быть подорвано из-за обмена стратегиями между Китаем и Россией.
Она уточнила, что в НАТО обеспокоены использованием общего инструмента этими двумя государствами.
Смит уточнила, что речь идет о так называемых «гибридных тактиках», назвав наиболее опасными факторами риски поставок энегроносителей и кибербезопасности.
Джулиан Смит отметила, что в НАТО хорошо знают о попытках разобщения и намерены бороться с ними.
Опубликовано: Светлана Репина