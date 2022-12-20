Депутат Госдумы Останина рассказала, где Орбакайте живет в настоящее время

APS
2022-12-20 10:42

Председатель Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскрыла место жительство певицы Кристины Орбакайте.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью "RTVI Новости" сообщила, что исполнительница и актриса Кристина Орбакайте давным-давно не живет в РФ.

По утверждению политика, дочь Аллы Пугачевй на территории России только деньги зарабатывает. А она, ее дочь Клавдия и муж, бизнесмен Михаил Земцов проживают в Майами.

Не забыла Останина осудить Орбакайте за "времяпровождение" в обществе актрисы Чулпан Хаматовой.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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