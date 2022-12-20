Депутат Госдумы Останина рассказала, где Орбакайте живет в настоящее время

Председатель Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскрыла место жительство певицы Кристины Орбакайте.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью "RTVI Новости" сообщила, что исполнительница и актриса Кристина Орбакайте давным-давно не живет в РФ.



По утверждению политика, дочь Аллы Пугачевй на территории России только деньги зарабатывает. А она, ее дочь Клавдия и муж, бизнесмен Михаил Земцов проживают в Майами.

Не забыла Останина осудить Орбакайте за "времяпровождение" в обществе актрисы Чулпан Хаматовой.