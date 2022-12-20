Популярная американская гонщица Хейли Диган готовится к гонкам в NASCAR

21-летняя пилот была названа претенденткой в большие звезды NASCAR в декабре 2019 года, когда Ford Performance добавил ее в свой список разработчиков.

Самая популярна гонщица США Хейли Диган готовится к третьему подряд сезону NASCAR Camping World Truck Series.

В 2023 году она будет участвовать в гонках на Ford F-150 за команду ThorSport Racing, которая претендует на звание лучшей в серии Truck Series. В ThorSport Диган станет частью своего рода мечты о четырех грузовиках, в которой также будут представлены Крафтон, Роудс и Тай Маески.

Хейли Диган была названа претенденткой в большие звезды NASCAR в декабре 2019 года, когда Ford Performance добавил ее в свой список пилотов-разработчиков.

21-летняя Диган и ее партнер по Ford Performance переходят, возможно, в лучшую команду серии Truck Series после заключения контракта с ThorSport Racing в следующем сезоне.

За 46 карьерных стартов Truck Series за рулем Ford в команде David Gilliland Racing Диган всего трижды финишировала в топ-10. В 2022 году она разбилась в пяти из 23 гонок. В 2021 году - финишировала 17-й в зачете очков, а в 2022 году опустилась на 21-е место.

Очевидно, что стоит попробовать сменить обстановку. «Я верю в себя, — сказал Диган. — Я думаю, что мы, вероятно, просто упустили несколько кусочков головоломки, потому что в головоломке так много кусочков. Я чувствую, что это будет хороший год для меня».

Серия и ее маркетинговая машина терпеливо ждали, когда кто-то станет следующей женщиной, которая окажет влияние на серию кубков с тех пор, как Даника Патрик ушла на пенсию после Daytona 500 2018 года.