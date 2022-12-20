Салтыкова устроила скандал в эфире «Суперстар! Возвращение», разругавшись с Кудрявцевой и Пьехой

Певица Ирина Салтыкова, являющаяся участницей проекта "Суперстар! Возвращение", разругалась с членами жюри Лерой Кудрявцевой и Стасом Пьехой.

Ирина Салтыкова исполнила композицию из репертуара своего бывшего мужа Виктора Салтыкова "Белая ночь" на сцене шоу "Суперстар! Возвращение". Номер пришелся по душе не всем членам жюри.

Ведущая ТВ Лера Кудрявцева заявила, что выступление певицы не зацепило ее. Она оценила номер, выставив оценку "0".

Стас Пьеха отметил, что такую песню, как "Белая ночь" спеть хорошо может, кто угодно. Салтыкова восприняла слова коллеги по сцене в штыки.

Артистка возмутилась, что уже не первую передачу Пьеха поливает ее грязью.