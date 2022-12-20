Галлюциногенный шпинат: в Австралии им отравились почти двести адептов здорового образа жизни
2022-12-20 11:21
Несколько десятков пострадавших были госпитализированы, в больницу также попал и ребенок.
Токсичный шпинат попал на полки Австралии.
После его употребления у любителей здоровой еды появились необычные симптомы: они стали бредить, почувствовали жар, учащение сердцебиения.
У пострадавших также отмечали затуманенность зрения, покраснения на лице.
Случаи отравления зафиксированы почти во всех штатах Австралии, при этом свыше сорока пострадавших попали в больницу. Среди госпитализированных оказался и ребенок.
Партии шпината из магазинов сразу были отозваны, покупателям даже пообещали вернуть деньги. Почему они оказались токсичными, и "благодаря" каким именно веществам, еще предстоит выяснить.
Опубликовано: Светлана Гаврусева