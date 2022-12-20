Цискаридзе обругал образ Мороз в полуфинале шоу Ледниковый период
2022-12-20 11:33
В полуфинал "Ледникового периода" были приглашены судить участников особые гости, среди которых был и артист балета Николай Цискаридзе.
Специально для полуфинала "Ледового периода" в программу были приглашены новые члены жюри такие, как исполнительница Пелагея, актриса Ольга Кузьмина и артист балета Николай Цискаридзе.
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Номер фигуриста Максима Маринина и актрисы Дарьи Мороз не впечатлил знаменитого танцовщика. Свое недовольство Цискаридзе объяснил "блеклостью" образа Мороз.
Николай призвал Дарью в очередном номере показывать больше радости.
Опубликовано: Наталья Гончарова