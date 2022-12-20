Цискаридзе обругал образ Мороз в полуфинале шоу Ледниковый период

В полуфинал "Ледникового периода" были приглашены судить участников особые гости, среди которых был и артист балета Николай Цискаридзе.

Специально для полуфинала "Ледового периода" в программу были приглашены новые члены жюри такие, как исполнительница Пелагея, актриса Ольга Кузьмина и артист балета Николай Цискаридзе.