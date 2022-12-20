Долина сообщила о самочувствии Баскова после перенесенной на связках операции

Исполнительница Лариса Долина рассказала, как чувствует себя ее коллега Николай Басков после того, как перенес операцию на связках.

Лариса Долина в интервью изданию "Teleprogramma.pro" рассказала, как чувствует себя ее коллега Николай Басков.

Артистка общалась с корреспондентами в рамках премии "Золотой граммофон". Долина сообщила, что Басков, переживший недавно операцию на связках, восстанавливается, сцену не оставляет.

Лариса Александровна рассказала что вместе с Николаем снималась в "Песне года".

Артисты даже записали дуэт для одной из праздничных программ. Зрителей и журналистов в зале не было, а певец поднимался на сцену, опираясь на помощника.

