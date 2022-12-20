Головченко отказался озвучивать стоимость российского газа для Беларуси и заявил, что не нужно выпячивать этот вопрос

Как заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, стоимость цена на российский газ, который будет поставляться в Беларусь, зафиксирована на трехлетний период.

При этом глава белорусского правительства отказался озвучивать цену российского газа для Беларуси. Как заявил премьер-министр, профильные министерства России и Беларуси в ближайшее время подпишут коммерческие документы на поставку российского природного газа в РБ.

Комментируя вопрос цены на газ, Головченко отметил, что «надо уходить от выпячивания этого вопроса». По словам премьер-министра, «для населения и промышленности все будет стабильно и комфортно». Также глава правительства подчеркнул, что впервые стоимость российского газа для Беларуси будет зафиксирована на трехлетний период.