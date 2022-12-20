Сексолог Риналия Сафина рассказала, как повысить мужскую выносливость в постели

Преславутая мужская сила для представителей сильного пола всегда была одинм из самых больных вопросов в интимной сфере. Как сделать себя более выносливым и вернуть уверенность в себе, объяснил специалист.

Выдержать долгий сексуальный марафон сможет мужчина, который не пренебрегает кардиотренировками.

Помогут в достижении успехов на этом поприще также йога и здоровый сон, советует сексолог.

По мнению Риналии Сафиной, для укрепления мужской силы нужно тренировать сердечно-сосудистую систему и заниматься упражнениями на гибкость.

Кардионагрузки рекомендованы не менее трех раз в неделю. Отличные виды спорта для этих целей - бег, ходьба, скалолазание, тренировки в зале.

Во время интимной близости у мужчины сильное напряжение испытывают бедра и нижняя часть спины.

Вот почему сильный пол должен развивать гибкость наравне с женщинами. А в этом отлично помогает йога.

Проблемы с потенцией не единственное, что беспокоит мужчин в постели. Многие страдают от преждевременной эякуляции.

По мнению специалиста, тут причина кроется в чрезмерном волнеии, неуверенности в себе, нервном напряжении.

Очень важно для повышения сексуальной выносливости хороо отдыхать.

При нарушении режима ночного сна сильно падает уровень тестостерона в крови, ведь гормон синтезируется как раз во время сна.

Спать мужчина должен не меньше 8 часов в сутки в тихой, спокойной обстановке, в темной, проветренной комнате.

На всякий случай, во избежание казусных ситуаций, возникающих, когда потенция все же подводит, сексолог посоветовала мужчинам не пренебрегать оральными видами ласк.