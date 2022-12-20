Носки поверх ботинок: англичанка придумала необычный способ защиты от гололеда

Подписчики подтвердили, что такой метод работает, и они его тоже опробовали много лет назад.

Британка Мел на своей странице в TikTok рассказала, как спасается от падения на льду. И посоветовала всем следовать ее примеру, сообщает Рамблер.

Она выложила ролик, где видно, как девушка разгуливает по льду в носках, надетых на ботинки.

«Это меняет дело полностью. Когда скользко, я надеваю носки поверх ботинок», — отметила Мел.

В подписи к ролику англичанка объяснила, что это совсем не шутка. «Вы поблагодарите меня позже», — уверена она.

Подписчики в комментариях подтвердили эффективность этого метода. «Бабушка еще много лет назад научила меня это делать! Прекрасно работает!» — поделился один из комментаторов.