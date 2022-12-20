Эксперты объяснили, как грецкий орех влияет на проявление стресса

Эксперимент с участием 80-ти студентов установил, что ежедневная добавка в виде грецких орехов полезна для психического здоровья.

Ученые Университета Южной Австралии установили, что грецкий орех способен уменьшить проявления стресса. Этот эффект достигается за счет благотворного влияния на кишечную микробиоту, связанную с ментальным здоровьем.

В ходе исследования восемьдесят студентов разделили на две группы. Одна получала орехи, вторая соблюдала свой обычный режим питания. Добровольцы первой группы ежедневно съедали около половины чашки грецких орехов.

Наблюдения за участниками длилось в течение 16 недель. В итоге исследователи пришли к выводу, что у участников первой группы стали лучше показатели психического здоровья, биомаркеры метаболизма и качество сна.

При этом студенты из второй группы сообщили о повышении перед экзаменами уровня стресса и депрессии, в то время как у студентов, добавивших в диету орехи, такового не было.

Ученые такие показатели связывают с тем, что в грецких орехах много омега-3, антиоксидантов, мелатонина, полифенола, фолиева кислота и витамина Е, которые способствуют здоровью мозга и кишечника.