Болельщиц, оголивших грудь во время финала ЧМ-2022, не хотели выпускать из Катара

Девушки, активно болеющие за сборную Аргентины, устроили непозволительное с точки зрения закона Катара шоу в публичном месте.

Во время финала чемпионата мира по футболу несколько девушек, поддерживающих аргентинскую сборную, обнажили грудь в общественном месте - то есть прямо на стадионе на глазах у миллионов зрителей.

За это им, по местным законам, могло грозить суровое наказание. За нарушение законодательства Катара, экзальтированных болельщиц могли усадить за тюремную решетку.

Мнения общественности разделились, образовались два лагеря. Один высказывал поддержку девушками и призывал простить их и не применять к ним наказание.

Люди из враждебно настроенного лагеря настаивали на привлечении виновниц к ответственности и жестко критиковали болельщиц за неуместное поведение в публичном месте.

К счастью для нерадивых фанаток сборной Аргентины, инцидент завершился с благополучным исходом в их пользу.

Об этом можно судить по сообщениям, появившимся в аккаунтах социальных сетей девушек. Они рассказали, что, наконец, смогли уехать из Катара домой.

Как известно, в финале чемпионата мира по футболу, проводившемся в Катаре, встречались сборные Аргентины и Франции.

Как основное, так и дополнительное время матча закончилось вничью - 3:3. Аргентинская команда выиграла в серии пенальти со счетом 4:2, завоевав титул чемпионов мира.

Победу Аргентине помогли добыть точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, важную роль сыграли сейв голкипера Мартинеса и ошибка француза Тчуамени.