Без ключей и паспорта: Меган Маркл раскрыла тайны табу королевской семьи

Члены монаршей семьи не должны иметь личные средства, не могут пригласить на свадьбу свою подругу или обратиться к психологу.

В документальном сериале «Гарри и Меган» жена принца Гарри Меган Маркл рассказала о запретах, которые действуют в отношении членов королевской семьи.

Без ключей и паспорта

Меган в интервью Опре Уинфри в 2021 году рассказала, что после свадьбы с принцем она была вынуждена отдать свои ключи, паспорт, водительские права. После она стала считать Кенсингтонский дворец ловушкой.

Нельзя пригласить подругу на свадьбу

В документальном сериале Netflix «Гарри и Меган» она призналась, что ей не позволили пригласить на свадьбу подругу Эшли Хейл. Хейл — дочь сводной сестры Меган Саманты Маркл, критиковавшей ее после того, когда она стала встречаться с принцем Гарри в 2016-м году. Позже Саманта опубликовала книгу о Меган.

Пригласить Эшли Хейл на торжество запретила пресс-служба дворца. В фильме говорится, что члены королевской семьи не стали комментировать содержание этой серии.

Разный цвет одежды

Меган Маркл редко появлялась в яркой одежде из-за королевского этикета. Оказывается, она не могла носить тот же цвет, что королева либо более высокопоставленные члены монаршей семьи.

Нельзя делиться фото

Меган Маркл заявила, что ей запрещалось делиться с друзьями личными снимками, а переписку просматривали. Якобы каждый аспект ее жизни контролировался, и казалось, будто она живет в прозрачном пузыре, где нельзя ни от кого скрыться.

Нельзя иметь свои деньги

Как член королевской семьи, Меган не имела права контролировать собственные деньги.

Членам королевской семьи не разрешается зарабатывать каким-либо способом. По словам принца Гарри, в монаршей семье финансово контролировать родных — норма.

Нельзя пойти к психологу

Меган сообщила, что однажды хотела пойти к психологу, но ей не позволили.

«Я сказала: я никогда не чувствовала себя так, мне нужно обратиться за психологической помощью. Однако мне ответили, что это будет не в пользу короны», — рассказала Меган.