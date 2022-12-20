Жигалова обвинила Орбакайте в двойной жизни
Журналистка и блогер Алена Жигалова обвинила певицу Кристину Орбакайте в том, что та ведет двойную жизнь.
Исполнительница Кристина Орбакайте не озвучивает свою позицию относительно спецоперации России в Украине.
Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин" Алена Жигалова утверждает, что ведет себя Орбакайте так, чтобы не отказываться от роскошной жизни, к которой она привыкла.
В России артистка зарабатывает деньги на гастролях, участвуя в кинопроектах.
Тот факт, что она не озвучивала поддержку российских властей в ситуации с Донбассом, дает ей возможность спокойно общаться с теми, кто уехал за рубеж, выступив против СВО.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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