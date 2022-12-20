Жигалова обвинила Орбакайте в двойной жизни

Журналистка и блогер Алена Жигалова обвинила певицу Кристину Орбакайте в том, что та ведет двойную жизнь.

Исполнительница Кристина Орбакайте не озвучивает свою позицию относительно спецоперации России в Украине.

Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин" Алена Жигалова утверждает, что ведет себя Орбакайте так, чтобы не отказываться от роскошной жизни, к которой она привыкла.

В России артистка зарабатывает деньги на гастролях, участвуя в кинопроектах.

Тот факт, что она не озвучивала поддержку российских властей в ситуации с Донбассом, дает ей возможность спокойно общаться с теми, кто уехал за рубеж, выступив против СВО.