Эксперты объяснили, почему нельзя выбрасывать просроченные семена

Порой они могут дать даже более обильные всходы, чем их молодые собратья, а выросшие из них культуры меньше болеют.

Бывалые огородники считают, что не стоит выбрасывать семена, которые хранятся дольше указанного срока хранения. Зачем их хранить и как использовать?

В принципе, они не занимают много места, потому всегда можно проверить их всхожесть. И, как показывает практика, они могут быть даже более дружными, чем в случае, когда семена не просрочены.

К примеру, пролежавшие 2-3 года семена огурцов дают намного больше женских цветков, нежели молодые семена. Соответственно, и урожай будет богаче.

А семена дыни, которым около 5 лет, вообще дадут максимальную всхожесть.

Еще один плюс в том, что растения, выросшие из семян, которым 4-5 лет, реже болеют, что тоже немаловажно.

Такие аргументов вполне достаточно, чтобы не выбрасывать залежавшиеся семена, а то и закупиться ими на распродаже.