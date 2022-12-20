Кудрявцева пожаловалась, что страсть в отношениях с мужем Макаровым исчезла

Ведущая Лера Кудрявцева 3-ий раз замужем. Нынешний муж знаменитости - хоккеист Игорь Макаров, который младше возлюбленной на 10 лет. Кудрявцева не скрывает, что страсть в отношениях между супругами улетучилась.

Лера Кудрявцева рассказала, что страсть в отношениях с нынешним супругом - хоккеистом Игорем Макаровым ушла. Этот факт ничуть не расстраивает селебрити.

Мужа ведущая считает теперь больше другом, родственником, близким человеком.

Звезда экрана утверждает, что страсть между супружеской парой может сохраняться не более 3 лет, а дальше - быт, семья, дети.