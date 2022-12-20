Продукты, которыми категорически нельзя кормить котов

Очень многие продукты в рационе человека для кота не просто вредны, а откровенно опасны.

Многие привыкли к тому, что кошку можно кормить тем же, что так или иначе едят сами. Но это опасное заблуждение.

Очень многие продукты в рационе человека для кота не просто вредны, а опасны.

Коты и молоко – стандартный стереотип. На самом деле переносимость лактозы во взрослом возрасте есть не только у человека, но и кошек.

Согласно исследованиям, 52% итальянцев не переносят во взрослом возрасте лактозу. Среди котов дела обстоят примерно также.

Многие домашние любимцы не способны усваивать молоко после того, как перестают быть котятами: молочная продукция вызывает у них диарею.

Кормить кота овощами – это не самая лучшая идея. Если ваш кот ест огурцы или капусту, значит ему не хватает каких-то витаминов.

Но многие овощи для кошек ядовиты из-за содержания соланина. Употребление картофеля, томатов и капусты может закончиться серьезными проблемами со здоровьем. Кот – это вам не корова.

Его желудок почти не переваривает сырые овощи, что чревато запором.

Нельзя систематически кормить кота сосисками или колбасой. Проблема не в самой колбасе или сосисках, а в том, что в них добавляют при производстве.

В них содержаться многочисленные специи, соль, перец, а также лук и чеснок. Большинство красителей и консервантов здоровья не добавляет даже человеку, чего уж говорить про кота.

Особую опасность для кошек представляет сырокопчёная колбаса.