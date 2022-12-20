Ученые назвали возраст, в котором похудение может привести к слабоумию

Деменция начинает развиваться еще задолго до старости, процесс длится много лет. Но при этом нарушение когнитивных функций не считается неизбежным.

Совместное иследование американских и китайских ученых показало: похудение после тридцати лет может быть плохой идеей. Эксперты установили: попытки избавиться от веса в среднем или пожилом возрасте увеличивают риск развития болезни Альцгеймера в перспективы.

Особенно уязвимы оказались те, кто сначала набирал лишние килограммы, а затем терял их. Индекс массы тела, используемый сегодня как показатель ожирения, связан с повышенным риском развития старческого слабоумия, что подтверждено научными исследованиями. Но механизм такой связи до сих пор не ясен.

В частности, избыточный вес в среднем возрасте связан с риском деменции в старости, а лишние килограммы у пожилых, напротив, коррелируют со снижением этого риска.

Ученые в новой работе установили, что определенную роль играет не только набор веса, но и последующее снижение, а также возраст, в котором это произошло. Международная команда Бостонского университета и Медицинского колледжа Пекинского союза изучили данные 2045 человек в возрасте от 30 до 50 лет.

И оказалось: тенденция к снижению ИМТ в среднем возрасте связана с большим риском развития Альцгеймера. Выше всего он оказался у людей, набравших вес в раннем среднем возрасте, а потом худели в позднем среднем возрасте.

Результаты еще раз подтвердили: деменция начинает развиваться в течение многих лет задолго до старости, сообщает профессор из Медицинской школы Бостонского университета Рода Ау.

По оценкам ученых, деменция является актуальной проблемой для многих стран мира в условиях общего и быстрого «старения населения». Сегодня на Земле зарегистрировано 55 миллионов случаев такой болезни, а к 2050 году их количество может превысить 150 миллионов.