Американский конгрессмен Адам Кинзингер утверждает, что блок НАТО может одержать победу над Россией за 72 часа.

Днём вторника член Конгресса Соединённых Штатов Адам Кинзингер публично заявил, что в случае начала прямого столкновения между войсками стран Североатлантического альянса и Россией блок НАТО победоносно завершит военную операцию на российской территории всего за три дня.

Примечательно, что Кинзингер является активным сторонником правительства Украины и Владимира Зеленского с самого начала российской спецоперации.